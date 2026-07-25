В ЮУрГУ назвали промышленный ИИ главным направлением развития технологий

Ректор Южно Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Вагнер сообщил, что в вузе разрабатывают решения для металлургии, машиностроения, энергетики и приборостроения. Среди проектов системы мониторинга оборудования, прогнозирования аварий, контроля качества продукции, анализа технологических процессов и оптимизации энергопотребления.

Также специалисты работают над цифровыми двойниками металлургических агрегатов, интеллектуальными сенсорными системами и машинным зрением для мобильных роботов.

Кроме промышленности, ИИ планируют применять в экологическом мониторинге, управлении рисками, материаловедении и образовании. В вузе развивают программы подготовки специалистов совместно с индустриальными партнерами, чтобы выпускники могли создавать ИИ-решения для разных сфер, отметил Вагнер.