В России
Опубликовано 25 июля 2026, 19:57
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В ЮУрГУ назвали промышленный ИИ главным направлением развития технологий

Университет создает решения для заводов
Создание отраслевых систем на основе искусственного интеллекта, которые можно внедрять в производственные процессы, является одним из самых перспективных направлений развития искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС.
В ЮУрГУ назвали промышленный ИИ главным направлением развития технологий

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Ректор Южно Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Вагнер сообщил, что в вузе разрабатывают решения для металлургии, машиностроения, энергетики и приборостроения. Среди проектов системы мониторинга оборудования, прогнозирования аварий, контроля качества продукции, анализа технологических процессов и оптимизации энергопотребления.

Также специалисты работают над цифровыми двойниками металлургических агрегатов, интеллектуальными сенсорными системами и машинным зрением для мобильных роботов.

Кроме промышленности, ИИ планируют применять в экологическом мониторинге, управлении рисками, материаловедении и образовании. В вузе развивают программы подготовки специалистов совместно с индустриальными партнерами, чтобы выпускники могли создавать ИИ-решения для разных сфер, отметил Вагнер.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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