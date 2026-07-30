В Южной Сибири составят генетическую карту редких реликтовых растений

Опубликовано 30 июля 2026, 22:401 мин.
В Южной Сибири составят генетическую карту редких реликтовых растенийИсследование поможет сохранить исчезающие виды
Ученые из Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН совместно со специалистами Байкальского государственного заповедника исследуют генетическое разнообразие редких реликтовых растений Южной Сибири. В ходе проекта будет создана карта распространения различных ДНК-вариантов, которая поможет определить состояние популяций и выделить те, что требуют первоочередной охраны, пишут «Известия».
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По словам руководителя проекта Президентского фонда природы, старшего научного сотрудника института Марины Протопоповой, планируется использовать полученные данные для разработки методик искусственного выращивания и последующей реинтродукции растений в естественную среду. Для устойчивости популяций важно сохранять сочетание разных генотипов, а не высаживать растения с одинаковой наследственностью.
По оценкам специалистов, возраст некоторых реликтовых видов достигает 20 млн лет. Сегодня им угрожают лесные пожары, болезни, рост туристического потока и последствия климатических изменений.