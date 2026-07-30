В Южной Сибири составят генетическую карту редких реликтовых растений

По словам руководителя проекта Президентского фонда природы, старшего научного сотрудника института Марины Протопоповой, планируется использовать полученные данные для разработки методик искусственного выращивания и последующей реинтродукции растений в естественную среду. Для устойчивости популяций важно сохранять сочетание разных генотипов, а не высаживать растения с одинаковой наследственностью.

По оценкам специалистов, возраст некоторых реликтовых видов достигает 20 млн лет. Сегодня им угрожают лесные пожары, болезни, рост туристического потока и последствия климатических изменений.