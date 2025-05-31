В Зеленодольске в июне закончат испытания первого пассажирского судна на водороде

Изначально планировалось, что судно будет готово ещ в 2023 году, однако сроки сдвинулись из-за задержек с поставками энергетического оборудования. Сейчас водородная установка работает, и судно почти готово к передаче заказчику.

Новое пассажирское судно создано по проекту 00 393. Оно рассчитано на экипаж из двух человек и может перевозить до 10 пассажиров. Максимальная скорость составляет 12,2 километра в час, а автономность плавания — около пяти часов.

Основная цель проекта — не только создание рабочего судна, но и разработка технологической платформы, на которой в будущем можно будет строить другие водородные суда разного назначения. Особенно актуальными такие решения могут стать для регионов, где предъявляются высокие экологические требования к транспорту.