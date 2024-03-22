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В России
Опубликовано 22 марта 2024, 17:17
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В Звенигороде прошла крупная конференция по термоядерной энергетике

В ней приняли участие 200 ведущих ученых
На 51-й международной конференции по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу в Звенигороде обсудили более 250 докладов. В мероприятии приняли участие около 200 ведущих ученых из России и стран СНГ, а также множество онлайн-участников.

Главной темой конференции стало обсуждение возможностей практического применения термоядерной энергии, а также последние достижения в рамках проекта ITER. Руководители государственных и научных организаций, таких как Росатом и Курчатовский институт, подчеркнули важность международного сотрудничества и участия России в проекте.

Тематические секции конференции охватили широкий спектр вопросов от магнитного удержания плазмы до вызовов и возможностей проекта ITER. Важность обмена опытом и перспектив сотрудничества подчеркнули участники мероприятия.

Конференция стала ключевой платформой для обсуждения последних научных исследований в области термоядерных технологий, а также для установления тесного международного взаимодействия между учеными и организациями из различных стран.