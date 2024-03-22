В Звенигороде прошла крупная конференция по термоядерной энергетике

Главной темой конференции стало обсуждение возможностей практического применения термоядерной энергии, а также последние достижения в рамках проекта ITER. Руководители государственных и научных организаций, таких как Росатом и Курчатовский институт, подчеркнули важность международного сотрудничества и участия России в проекте.

Тематические секции конференции охватили широкий спектр вопросов от магнитного удержания плазмы до вызовов и возможностей проекта ITER. Важность обмена опытом и перспектив сотрудничества подчеркнули участники мероприятия.

Конференция стала ключевой платформой для обсуждения последних научных исследований в области термоядерных технологий, а также для установления тесного международного взаимодействия между учеными и организациями из различных стран.