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12:29, 03 марта 2023
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Ваши данные обяжут хранить 3 года: Госдума приняла новый закон для владельцев сетей связи

Это коснётся, например, сервисов продажи билетов

Госдума приняла закон, обязывающий владельцев технологических сетей связи хранить данные пользователей в течение трёх лет, а также предоставлять их правоохранительным органам.

Ваши данные обяжут хранить 3 года: Госдума приняла новый закон для владельцев сетей связи

Фото: Unsplash

Закон касается владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы. Они обязаны хранить информацию о голосовых данных, текстовых сообщениях, изображениях, звуках, видео- или иных сообщениях.

Данные должны хранить на территории РФ. К ним должны иметь доступ, когда им надо, правоохранительные органы. Новый закон коснётся сервисов продажи авиабилетов или железнодорожных билетов и подобных автономных сетей.

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