Ваши данные обяжут хранить 3 года: Госдума приняла новый закон для владельцев сетей связи

Закон касается владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы. Они обязаны хранить информацию о голосовых данных, текстовых сообщениях, изображениях, звуках, видео- или иных сообщениях.

Данные должны хранить на территории РФ. К ним должны иметь доступ, когда им надо, правоохранительные органы. Новый закон коснётся сервисов продажи авиабилетов или железнодорожных билетов и подобных автономных сетей.