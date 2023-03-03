Ваши данные обяжут хранить 3 года: Госдума приняла новый закон для владельцев сетей связи

12:29, 03 марта 2023
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Ваши данные обяжут хранить 3 года: Госдума приняла новый закон для владельцев сетей связиЭто коснётся, например, сервисов продажи билетов
Госдума приняла закон, обязывающий владельцев технологических сетей связи хранить данные пользователей в течение трёх лет, а также предоставлять их правоохранительным органам.
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Закон касается владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы. Они обязаны хранить информацию о голосовых данных, текстовых сообщениях, изображениях, звуках, видео- или иных сообщениях.
Данные должны хранить на территории РФ. К ним должны иметь доступ, когда им надо, правоохранительные органы. Новый закон коснётся сервисов продажи авиабилетов или железнодорожных билетов и подобных автономных сетей.