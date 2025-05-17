ВЦИОМ: нехватку работников в будущем компенсируют роботы

По мнению экспертов, роботизация затронет отрасли с дефицитом кадров или высокими рисками для здоровья. Примером служат Япония и США, где технологии уже компенсируют старение населения. В России такой подход может поддержать экономический рост и повысить качество жизни, но требует инвестиций в медицину, инженерию и цифровые решения.

ВЦИОМ отмечает, что при технологическом суверенитете пенсионный возраст может быть увеличен до 70 лет без ущерба для благосостояния. Однако массовому внедрению роботов мешает их высокая стоимость. Сейчас обслуживание техники обходится дороже, чем оплата труда людей, что снижает интерес бизнеса к автоматизации.

Эксперты подчеркивают: даже при развитии робототехники человеческий труд останется востребованным в креативных и социальных сферах. Реализация сценария зависит от государственной поддержки инноваций и пересмотра пенсионной системы.

Доклад не исключает и альтернативных путей решения демографических проблем, таких как стимулирование рождаемости или привлечение мигрантов. Однако роботизация рассматривается как один из реалистичных вариантов в условиях стареющего общества.