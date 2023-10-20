Вдвое увеличится количество бета-тестировщиков ОС "Аврора"

На данный момент, компания получила более 12 тысяч заявок от желающих участвовать в программе бета-тестирования. Программу ведет дочерняя компания "Ростелекома", "Открытая мобильная платформа".

Увеличивается и многообразие устройств, на которых проводится тестирование. Этой осенью к уже имеющимся устройствам будут добавлены 50 новых планшетов от компании "Байтэрг МВК-T2101", производимых в Александрове, Владимирская область, а также 200 планшетов Fplus.