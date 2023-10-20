Вдвое увеличится количество бета-тестировщиков ОС "Аврора"К концу 2024 года
Руководитель бета-программы "Аврора", Татьяна Казнова рассказала, что программа бета-тестирования отечественной операционной системы "Аврора" планирует увеличить число участников вдвое к концу 2024 года. Сейчас в программе задействованы 500 тестировщиков, пишет ТАСС.
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2023 год стал для программы бета-тестирования периодом активного роста и масштабирования. Мы значительно увеличили как количество регионов, так и число устройств, работающих под управлением ОС "Аврора". И что важнее всего, мы значительно увеличиваем число бета-тестеров. К концу 2024 мы планируем удвоить число участников бета-программы.
На данный момент, компания получила более 12 тысяч заявок от желающих участвовать в программе бета-тестирования. Программу ведет дочерняя компания "Ростелекома", "Открытая мобильная платформа".
Увеличивается и многообразие устройств, на которых проводится тестирование. Этой осенью к уже имеющимся устройствам будут добавлены 50 новых планшетов от компании "Байтэрг МВК-T2101", производимых в Александрове, Владимирская область, а также 200 планшетов Fplus.