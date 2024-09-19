Веб-версию OK адаптировали для незрячих пользователей

Теперь незрячие пользователи могут легко воспринимать контент соцсети на слух. Все ключевые элементы интерфейса, включая страницы авторизации, профиль пользователя, ленту новостей, и личные сообщения, получили текстовые метки на всех языках, доступных в ОК.

Для достижения этой доступности, команда ОК и Группа цифровой доступности VK провели значительную работу по адаптации функциональных элементов. Теперь пользователи могут читать ленту, ставить реакции, комментировать публикации и обмениваться сообщениями с помощью скринридеров.

По результатам сертификации инклюзивного проекта Everland, веб-версия соцсети получила 82 балла из 100 возможных за невизуальную доступность. Ольга Стратанович из ОК отметила, что адаптация веб-версии является важным шагом к созданию более комфортной среды для всех пользователей.