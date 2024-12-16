«Вертолеты России» адаптируют беспилотники для работы с ледоколами

Особенности работы в Арктике требуют от авиации особых решений. Нехватка аэродромов и необходимость базирования с кораблей делают вертолетные беспилотники идеальными для таких миссий.

Беспилотные комплексы БАС-200 уже прошли испытания на Крайнем Севере, в том числе с аэрогравиметрическим и аэромагнитным оборудованием, что подтвердило их способность взлетать и садиться на палубы ледоколов. В будущем эти беспилотники смогут не только выполнять разведывательные задачи, но и участвовать в спасательных операциях и перевозить грузы.