«Вертолеты России» адаптируют беспилотники для работы с ледоколами

Опубликовано 16 декабря 2024, 19:431 мин.
«Вертолеты России» адаптируют беспилотники для работы с ледоколамиБеспилотные вертолеты БАС-200 будут помогать в Арктике
Холдинг «Вертолеты России» активно разрабатывает беспилотные вертолеты БАС-200, которые смогут работать с палуб ледоколов в условиях Арктики. Эти аппараты будут использоваться для ледовой разведки, поиска полезных ископаемых на шельфе и выполнения других задач в экстремальных условиях Северного Ледовитого океана.
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Особенности работы в Арктике требуют от авиации особых решений. Нехватка аэродромов и необходимость базирования с кораблей делают вертолетные беспилотники идеальными для таких миссий.
Беспилотные комплексы БАС-200 уже прошли испытания на Крайнем Севере, в том числе с аэрогравиметрическим и аэромагнитным оборудованием, что подтвердило их способность взлетать и садиться на палубы ледоколов. В будущем эти беспилотники смогут не только выполнять разведывательные задачи, но и участвовать в спасательных операциях и перевозить грузы.