В России
Опубликовано 14 июля 2026, 17:25
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Вертолёт Ми-171А3 получил допуск к полётам при –50°C

Росавиация одобрила эксплуатацию в экстремальных морозах
Росавиация выдала разрешение на полёты полностью российского вертолёта Ми-171А3 при температуре до –50 градусов. Решение принято после испытаний в Якутии, где машина совершила 66 полётов и 22 наземные гонки двигателя. Вертолёт предназначен для перевозки пассажиров и грузов в труднодоступных регионах.
Вертолёт Ми-171А3 получил допуск к полётам при –50°C
© Xchgall / Wikimedia Commons

Испытания проходили весной в Якутии в условиях экстремальных морозов. Как отметил начальник управления сертификации Росавиации Дмитрий Копысов, выданное одобрение расширяет возможности эксплуатации Ми-171А3, в том числе в сложных метеоусловиях по приборам. Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов подчеркнул, что в условиях экстремального холода вертолёт отлично себя показал.

Ми-171А3 — первый полностью российский офшорный вертолёт, созданный для полётов над водной поверхностью. В марте холдинг завершил его сертификацию в импортозамещённом виде. Новая машина предназначена для обеспечения транспортной связности отдалённых и труднодоступных территорий, что особенно важно для нашей страны. Теперь она получила допуск к работе в самых суровых климатических условиях.

«Вертолётная авиация имеет стратегическое значение для нашей страны и незаменима для обеспечения транспортной связности отдалённых и труднодоступных территорий. Выданное одобрение расширяет ожидаемые условия эксплуатации Ми-171А3, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов, в том числе — в сложных метеоусловиях по приборам», — подчеркнул Дмитрий Копысов.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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