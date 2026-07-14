Вертолёт Ми-171А3 получил допуск к полётам при –50°C

Испытания проходили весной в Якутии в условиях экстремальных морозов. Как отметил начальник управления сертификации Росавиации Дмитрий Копысов, выданное одобрение расширяет возможности эксплуатации Ми-171А3, в том числе в сложных метеоусловиях по приборам. Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Николай Колесов подчеркнул, что в условиях экстремального холода вертолёт отлично себя показал.

Ми-171А3 — первый полностью российский офшорный вертолёт, созданный для полётов над водной поверхностью. В марте холдинг завершил его сертификацию в импортозамещённом виде. Новая машина предназначена для обеспечения транспортной связности отдалённых и труднодоступных территорий, что особенно важно для нашей страны. Теперь она получила допуск к работе в самых суровых климатических условиях.

«Вертолётная авиация имеет стратегическое значение для нашей страны и незаменима для обеспечения транспортной связности отдалённых и труднодоступных территорий. Выданное одобрение расширяет ожидаемые условия эксплуатации Ми-171А3, предназначенного для перевозки пассажиров и грузов, в том числе — в сложных метеоусловиях по приборам», — подчеркнул Дмитрий Копысов.