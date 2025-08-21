«Вертолёты России» перешли на отечественную систему управления

Новая система централизовала управление обращениями, инцидентами, запросами на доступ и каталогом услуг. Предприятия холдинга теперь работают по единым правилам, что повысило прозрачность и согласованность бизнес-процессов. Ежемесячно платформа обрабатывает около 25 тысяч заявок.

Внедрение отечественного решения сократило ручные операции в контакт-центре на 25% и ускорило формирование отчётности на 30%. Архитектура системы полностью основана на российских технологиях, что соответствует требованиям импортозамещения и технологического суверенитета.

Платформа интегрирована с HR-системами холдинга. При кадровых изменениях — приёме на работу, переводе или отпуске — автоматически формируются заявки на выдачу техники и настройку доступа. Это минимизирует ошибки и упрощает административные процессы.

Решение о переходе было принято после анализа неэффективности предыдущей зарубежной системы, которая не справлялась с ростом нагрузки. Выбор платформы 1С: ITILIUM обусловлен её масштабируемостью, безопасностью и независимостью от внешних поставщиков.