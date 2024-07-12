Вице-президент РАН подчеркнул значимость беспилотников для мониторинга Арктике

Он отметил, что БПЛА позволяют проводить точечное зондирование с использованием различных сенсоров, что особенно важно для определения и количественной оценки загрязняющих веществ вблизи промышленных объектов.

Помимо спутников, которые обеспечивают интегральное наблюдение за состоянием атмосферы, БПЛА предоставляют возможность получать более детализированную и локальную информацию на меньших расстояниях. Эти данные анализируются специалистами Центра морских исследований МГУ, совместно с Росатомом, что позволяет полноценно изучать экологическую обстановку в регионе.

Использование наземных станций в сочетании с разнообразными типами БПЛА обеспечивает набор данных о состоянии окружающей среды в Арктике, сказал Калмыков.