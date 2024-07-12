Вице-президент РАН подчеркнул значимость беспилотников для мониторинга Арктике

Опубликовано 12 июля 2024, 20:57
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Вице-президент РАН подчеркнул значимость беспилотников для мониторинга АрктикеВ сочетании с наземными станциями
Вице-президент РАН Степан Калмыков подчеркнул значимость беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для непрерывного отслеживания изменений в состоянии окружающей среды на территории Арктики.
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Он отметил, что БПЛА позволяют проводить точечное зондирование с использованием различных сенсоров, что особенно важно для определения и количественной оценки загрязняющих веществ вблизи промышленных объектов.
Помимо спутников, которые обеспечивают интегральное наблюдение за состоянием атмосферы, БПЛА предоставляют возможность получать более детализированную и локальную информацию на меньших расстояниях. Эти данные анализируются специалистами Центра морских исследований МГУ, совместно с Росатомом, что позволяет полноценно изучать экологическую обстановку в регионе.
Использование наземных станций в сочетании с разнообразными типами БПЛА обеспечивает набор данных о состоянии окружающей среды в Арктике, сказал Калмыков.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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