Вице-президент Сбербанка: ИИ не заменит специалистов, но повысит их эффективность

Московская область входит в число лидеров по внедрению цифровых технологий, чему активно способствует Сбер с помощью множества решений на базе искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется социальным направлениям — медицине, образованию и социальной политике. Для региона разработана масштабная программа цифровизации, направленная на повышение удобства для жителей, рассказал Титов в беседе с 360.ru.

Команда Титова занимается внедрением цифровых сервисов в десяти регионах России, однако именно в Подмосковье реализуется самая обширная программа с применением ИИ. В числе инноваций — цифровые помощники, системы на основе GigaChat и другие продукты Сбера. Планируется запуск новых сервисов не только в медицине и образовании, но и в других сферах.

В рамках Петербургского экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбера Герман Греф подписали соглашение о внедрении ИИ в здравоохранение. Одним из проектов станет система дистанционного мониторинга пациентов, которая позволит снизить нагрузку на скорую помощь за счёт отслеживания данных с тонометров и глюкометров и анализа симптомов с помощью ИИ.

При этом искусственный интеллект не заменит врачей, а будет лишь их помощником, предоставляющим дополнительное мнение. Врачи Подмосковья также начнут использовать систему ИИ-агент для сбора полной информации о пациентах, отметил Титов.