Вирусолог оценил масштабы роста заболеваемости COVID-19 в России

Альтштейн также подчеркнул важность ревакцинации пожилых людей с хроническими заболеваниями, поскольку они подвержены наибольшему риску тяжелых заболеваний и смерти от вируса. Он отметил, что, несмотря на отсутствие новых вакцин против последних вариантов коронавируса, существующие вакцины, такие как «Спутник V» и «Спутник Лайт», все еще могут обеспечить определенную защиту от тяжелых заболеваний и смерти.

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