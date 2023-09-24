В России
20:54, 24 сентября 2023
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Вирусолог оценил масштабы роста заболеваемости COVID-19 в России

И оценил вакцины

Анатолий Альтштейн, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, заявил, что, хотя в настоящее время в России отмечается рост числа случаев заболевания COVID-19, масштабы этого роста не ожидаются значительными.

Вирусолог оценил масштабы роста заболеваемости COVID-19 в России

© Ferra

Альтштейн также подчеркнул важность ревакцинации пожилых людей с хроническими заболеваниями, поскольку они подвержены наибольшему риску тяжелых заболеваний и смерти от вируса. Он отметил, что, несмотря на отсутствие новых вакцин против последних вариантов коронавируса, существующие вакцины, такие как «Спутник V» и «Спутник Лайт», все еще могут обеспечить определенную защиту от тяжелых заболеваний и смерти.

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