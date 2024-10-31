«VK доска» стала доступна на смартфонах и планшетах

Опубликовано 31 октября 2024, 17:471 мин.
«VK доска» стала доступна на смартфонах и планшетахС полным функционалом
VK представила мобильную версию своего сервиса «VK доска», который заменяет популярный инструмент онлайн-досок Miro. Теперь пользователи могут работать с «VK доской» на смартфонах и планшетах, получая доступ ко всем функциям сервиса.
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С помощью мобильной версии пользователи могут создавать масштабируемые умные доски, добавлять изображения, ссылки, стикеры, фигуры и текстовые элементы с полноценным форматированием. Кроме того, внедрена функция установки таймера, что значительно упрощает организацию рабочего процесса.
Новые готовые шаблоны делают работу с досками более удобной и разнообразной. Также появилась возможность визуального отключения курсоров других участников, что позволяет сосредоточиться на своих задачах во время совместной работы.
Еще одним полезным нововведением стала функция экспорта виртуальной доски или ее выбранного фрагмента в PDF-формате.