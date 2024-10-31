«VK доска» стала доступна на смартфонах и планшетах

С помощью мобильной версии пользователи могут создавать масштабируемые умные доски, добавлять изображения, ссылки, стикеры, фигуры и текстовые элементы с полноценным форматированием. Кроме того, внедрена функция установки таймера, что значительно упрощает организацию рабочего процесса.

Новые готовые шаблоны делают работу с досками более удобной и разнообразной. Также появилась возможность визуального отключения курсоров других участников, что позволяет сосредоточиться на своих задачах во время совместной работы.

Еще одним полезным нововведением стала функция экспорта виртуальной доски или ее выбранного фрагмента в PDF-формате.