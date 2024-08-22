VK Education удвоил количество бесплатных программ по IT и digital-направлениям

Опубликовано 22 августа 2024, 20:50
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VK Education удвоил количество бесплатных программ по IT и digital-направлениямОсенний набор предлагает 31 программу
VK Education объявил о запуске осеннего набора на 31 бесплатную образовательную программу по IT и digital-специальностям, удвоив количество курсов по сравнению с весенним набором. Студенты и начинающие специалисты могут выбрать из широкого спектра направлений, включая искусственный интеллект, информационную безопасность, разработку и креативные индустрии.
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В пресс-службе VK отметили, что образовательные программы включают как онлайн-лектории на платформе VK Видео, так и углубленные курсы с отбором и долгосрочные программы в ведущих российских вузах. Лучшие выпускники курсов смогут получить предложения о работе в VK. Кроме того, в 2024 году впервые пройдут кросс-кампусные курсы, интегрированные в учебные планы нескольких университетов, таких как МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГУ и другие.
Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова сообщила, что VK Education стремится подготовить молодых специалистов к карьере в IT-индустрии, предлагая практико-ориентированное обучение с реальными кейсами под руководством экспертов.