VK Education запустит новую платформу для студентов и вузов

Опубликовано 23 сентября 2024, 20:011 мин.
VK Education запустит новую платформу для студентов и вузовПроект объединяет лучшие университеты России
VK Education анонсировала запуск базы учебных проектов для студентов, в которую вошли ведущие вузы страны, такие как МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и РГУ им. А. Н. Косыгина. Программа предназначена для поддержки проектной и учебной деятельности, включая выполнение домашних заданий, курсовых и дипломных работ.
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В пресс-службе компании сообщили, что на первом этапе в базе будет представлено более 50 прикладных задач по пяти направлениям: искусственный интеллект, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии. Студенты смогут решать кейсы, разработанные экспертами VK, включая создание нейросети для анализа резюме и концепции развития мини-приложения «ВКонтакте».
Регистрация на портале VK Education откроет доступ к датасетам, обучающим материалам и консультациям экспертов. Успешные участники получат электронные сертификаты и дополнительные бонусы.