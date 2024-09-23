VK Education запустит новую платформу для студентов и вузов

В пресс-службе компании сообщили, что на первом этапе в базе будет представлено более 50 прикладных задач по пяти направлениям: искусственный интеллект, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии. Студенты смогут решать кейсы, разработанные экспертами VK, включая создание нейросети для анализа резюме и концепции развития мини-приложения «ВКонтакте».

Регистрация на портале VK Education откроет доступ к датасетам, обучающим материалам и консультациям экспертов. Успешные участники получат электронные сертификаты и дополнительные бонусы.