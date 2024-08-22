VK модернизировала серверы до 40 Тбит/с после резкого роста аудитории зрителей видео

С начала года общий видеотрафик на платформе вырос на 30%, при этом детский контент увеличился более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз, а просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении выросли в десять раз.

Елена Якупова, заместитель вице-президента VK по инфраструктуре, отметила, что пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое, а производительность сети достигла 40 Тбит/с. Это обеспечит стабильную работу сервисов VK даже при значительном увеличении аудитории.