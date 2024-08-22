VK модернизировала серверы до 40 Тбит/с после резкого роста аудитории зрителей видео

Опубликовано 22 августа 2024, 21:23
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VK модернизировала серверы до 40 Тбит/с после резкого роста аудитории зрителей видеоОбновление сети ускорит доступ к контенту
VK усовершенствовала свою CDN-сеть, увеличив количество узлов с кэш-серверами до 150, охватывающих все федеральные округа России и страны СНГ. Это обновление повысит скорость загрузки контента в среднем на 20−30%, что особенно важно в условиях роста трафика VK Видео.
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С начала года общий видеотрафик на платформе вырос на 30%, при этом детский контент увеличился более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз, а просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении выросли в десять раз.
Елена Якупова, заместитель вице-президента VK по инфраструктуре, отметила, что пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое, а производительность сети достигла 40 Тбит/с. Это обеспечит стабильную работу сервисов VK даже при значительном увеличении аудитории.