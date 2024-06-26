VK представил новый единый сервис авторизации для бизнеса и разработчиков

Новый сервис позволяет пользователям использовать удобные способы быстрой регистрации и входа через «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Он также интегрирует функционал VK ID, через который уже привязаны более 14 миллионов банковских карт через сервис VK Pay, улучшая конверсию в оформлении заказов благодаря быстрому процессу оплаты.

Разработчики получают возможность значительно снизить затраты на интеграцию, так как авторизацию через популярные платформы можно настроить в едином кабинете VK ID. Сервис также предлагает настройку внешнего вида кнопок авторизации, выбор режима работы и дополнительные функции по защите данных, включая двухфакторную аутентификацию и использование технологий OnePass, отметили в пресс-службе.