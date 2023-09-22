VK проведет первый научно-популярный фестиваль в Москве

Гостей ожидают и экспозиционные стенды от авторов сообществ "ВКонтакте", в том числе "Сколтеха", ИТМО и НИУ ВШЭ. Здесь можно будет увидеть модели космических ракет и спутников, черепа, напечатанные на 3D-принтере, живых насекомых, ящериц и змей.