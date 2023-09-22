VK проведет первый научно-популярный фестиваль в Москве

VK проведет первый научно-популярный фестиваль в МосквеОн пройдет 23 сентября
Пресс-служба VK сообщила, что компания проведет первый научно-популярный фестиваль "ВНауке" в Москве.
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Фестиваль пройдет 23 сентября на "Красном Октябре". На фестивале выступят ученые, блогеры, эксперты в разных науках и многие другие, также гостей мероприятия ждут лекции, мастер-классы и дискуссии. На фестивале будут обсуждаться классические и инновационные темы науки.
Гостей ожидают и экспозиционные стенды от авторов сообществ "ВКонтакте", в том числе "Сколтеха", ИТМО и НИУ ВШЭ. Здесь можно будет увидеть модели космических ракет и спутников, черепа, напечатанные на 3D-принтере, живых насекомых, ящериц и змей.
Также на фестивале выступит летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России Андрей Борисенко с живым диалогом о путешествиях на орбиту.