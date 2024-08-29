VK создал крупнейшее облачное хранилище видеоконтента в стране

Согласно информации от компании, летом 2024 года пиковый объем загрузки нового контента составлял до 1 петабайта в день. Создание облачной библиотеки значительно повысило надежность хранения видео. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители.

One-cloud, разработанный VK, стал стандартом для всех проектов компании, что позволило оптимизировать управление вычислительными мощностями и снизить инфраструктурные издержки. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ, отметили в компании.