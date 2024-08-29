В России
Опубликовано 29 августа 2024, 13:19
1 мин.

VK создал крупнейшее облачное хранилище видеоконтента в стране

Объем хранилища превысил 1,5 эксабайта
Технологический холдинг VK объединил видеоконтент платформ «VK видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в единое облачное хранилище на базе собственной разработки — one-cloud. Объем нового хранилища достиг более 1,5 эксабайта, что эквивалентно свыше 1,5 миллиардов Гбайт.
VK создал крупнейшее облачное хранилище видеоконтента в стране

© Ferra.ru

Согласно информации от компании, летом 2024 года пиковый объем загрузки нового контента составлял до 1 петабайта в день. Создание облачной библиотеки значительно повысило надежность хранения видео. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители.

One-cloud, разработанный VK, стал стандартом для всех проектов компании, что позволило оптимизировать управление вычислительными мощностями и снизить инфраструктурные издержки. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ, отметили в компании.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
,
#В России
,
#vk