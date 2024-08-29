VK создал крупнейшее облачное хранилище видеоконтента в стране

Опубликовано 29 августа 2024, 13:191 мин.
VK создал крупнейшее облачное хранилище видеоконтента в странеОбъем хранилища превысил 1,5 эксабайта
Технологический холдинг VK объединил видеоконтент платформ «VK видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в единое облачное хранилище на базе собственной разработки — one-cloud. Объем нового хранилища достиг более 1,5 эксабайта, что эквивалентно свыше 1,5 миллиардов Гбайт.
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Согласно информации от компании, летом 2024 года пиковый объем загрузки нового контента составлял до 1 петабайта в день. Создание облачной библиотеки значительно повысило надежность хранения видео. В случае выхода из строя отдельных хранилищ данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители.
One-cloud, разработанный VK, стал стандартом для всех проектов компании, что позволило оптимизировать управление вычислительными мощностями и снизить инфраструктурные издержки. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ, отметили в компании.