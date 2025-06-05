VK Tech и Татарстан договорились о развитии цифровой инфраструктуры

Партнерство предусматривает совместную работу над проектами цифровизации, обмен технологиями и опытом. VK Tech будет участвовать в разработке и внедрении ИТ-решений, адаптированных под нужды региональных госструктур. Особое внимание уделяется облачным и коммуникационным технологиям.

Одним из ключевых пунктов соглашения станет развертывание платформы VK WorkSpace на инфраструктуре государственных ведомств Татарстана. Это решение позволит создать более безопасную и стабильную цифровую среду для работы сотрудников государственных органов.

Также в рамках сотрудничества планируется тестирование новых технологических решений и участие в научно-практических мероприятиях, посвященных ИТ и инновациям. Это создаст дополнительные возможности для обмена профессиональными знаниями между специалистами VK Tech и представителями региона.