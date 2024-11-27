VK улучшила сервис для оценки качества интернета провайдерами

Сервис использует данные о потреблении видео — одного из самых требовательных видов контента. Он анализирует такие показатели, как время старта видео, скорость скачивания, разрешение и зависания контента. Эти данные помогают операторам оценить пользовательский опыт, реальное покрытие сети и определить зоны с проблемами. Это важно для планирования модернизации инфраструктуры и повышения качества связи.

«Телеком Радар» также включает высокоточную геолокацию, что позволяет точно определять районы с плохим покрытием. Операторы смогут быстро выявлять аномалии, например, перегрузку сети в многоквартирных домах из-за большого числа пользователей, и принимать меры. Кроме того, сервис помогает анализировать маркетинговые кампании, следить за динамикой числа абонентов и проводить конкурентный анализ.