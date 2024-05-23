VK Видео и Русский музей создали фильм по картине Сурикова с помощью ИИ

Фильм позволяет зрителям погрузиться в мир истории через современную призму блокбастера. Зрители узнают о событиях, предшествовавших сцене на картине, и о вдохновении художника. Фильм уже доступен для просмотра на «VK Видео».

Искусствовед Анастасия Четверикова собрала важные детали о героях и сюжете картины, после чего специалисты разработали сценарий и раскадровку, а затем искусственный интеллект помог визуализировать сюжет.

Заместитель генерального директора Русского музея по развитию и образовательной деятельности Анна Цветкова подчеркнула, что синтез технологий и искусства становится все более актуальным для будущего отечественной культуры.