Опубликовано 23 мая 2024, 21:14
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VK Видео и Русский музей создали фильм по картине Сурикова с помощью ИИ«Переход Суворова через Альпы»
«VK Видео» и Русский музей представили короткометражный фильм, основанный на картины Василия Сурикова «Переход Суворова через Альпы», который был создан с использованием искусственного интеллекта. Креативный директор VK Митя Левин отметил, что использование коротких видео в формате слешера — эффективный метод привлечения внимания к истории и искусству.
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Фильм позволяет зрителям погрузиться в мир истории через современную призму блокбастера. Зрители узнают о событиях, предшествовавших сцене на картине, и о вдохновении художника. Фильм уже доступен для просмотра на «VK Видео».
Искусствовед Анастасия Четверикова собрала важные детали о героях и сюжете картины, после чего специалисты разработали сценарий и раскадровку, а затем искусственный интеллект помог визуализировать сюжет.
Заместитель генерального директора Русского музея по развитию и образовательной деятельности Анна Цветкова подчеркнула, что синтез технологий и искусства становится все более актуальным для будущего отечественной культуры.