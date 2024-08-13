VK Видео теперь доступно на российском смартфоне Р-ФОН

Опубликовано 13 августа 2024, 19:42
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VK Видео теперь доступно на российском смартфоне Р-ФОНПриложение прошло тестирование
Производитель отечественных операционных систем НТЦ ИТ РОСА сообщил об успешном тестировании приложения видеохостинга VK Видео на смартфоне Р-ФОН с операционной системой РОСА Мобайл. Благодаря эмулятору, пользователи могут полноценно запускать Android-приложение VK Видео на Р-ФОНе, сохраняя привычный интерфейс и функциональность.
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ОС РОСА Мобайл, разработанная на базе Linux, позволяет отображать нативные и Android-приложения на одном экране, с визуальными различиями иконок для удобства пользователей. VK Видео продемонстрировало отличную совместимость с новой ОС, обеспечивая высокую производительность и стабильность.
Смартфон Р-ФОН от компании «Рутек» оснащен встроенными драйверами, разработанными инженерами РОСА, что обеспечивает защиту от шпионажа. РОСА Мобайл предлагает интуитивно понятный интерфейс и надежную защиту данных.