VK Видео теперь доступно на российском смартфоне Р-ФОН

ОС РОСА Мобайл, разработанная на базе Linux, позволяет отображать нативные и Android-приложения на одном экране, с визуальными различиями иконок для удобства пользователей. VK Видео продемонстрировало отличную совместимость с новой ОС, обеспечивая высокую производительность и стабильность.

Смартфон Р-ФОН от компании «Рутек» оснащен встроенными драйверами, разработанными инженерами РОСА, что обеспечивает защиту от шпионажа. РОСА Мобайл предлагает интуитивно понятный интерфейс и надежную защиту данных.