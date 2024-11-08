В России
Опубликовано 08 ноября 2024, 14:59
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VK Видео увеличил просмотры благодаря новой системе рекомендаций

Алгоритмы стали умнее
VK Видео обновил алгоритмы рекомендаций, сделав их более точными и эффективными. С момента внедрения новой системы в сентябре, общая продолжительность просмотров увеличилась в два раза, а просмотры в блоке с другими рекомендуемыми видео выросли на 80%.
VK Видео увеличил просмотры благодаря новой системе рекомендаций

© Ferra.ru

Новая рекомендательная система использует гибридную модель, которая анализирует как содержание видео, так и поведение пользователей. Алгоритмы учитывают такие факторы, как жанр, качество роликов, а также просмотры, лайки, комментарии и время просмотра. Все это помогает предсказать, какой контент будет наиболее интересен каждому пользователю.

Особенностью новой системы является механизм Discovery, который выводит пользователей из привычного «рекомендательного пузыря». Он предлагает новых авторов и темы, создавая баланс между контентом, который зрители уже любят, и новым, который может их заинтересовать.

Источник:VK Видео
Автор:Ингела Воробьева
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