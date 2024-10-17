VK Видео запустил «Детский режим» для безопасного просмотра контента

В «Детском режиме» дети могут легко находить любимые мультфильмы, образовательные видео, а также контент от популярных блогеров. Для детей от 0 до 12 лет контент подобран вручную и прошел тщательную проверку. Безопасный поиск позволяет находить только проверенные видео, исключая ненужные результаты.

Для активации режима требуется установить PIN-код, который защитит профиль от нежелательных изменений. Даже при перезагрузке приложения дети не смогут вернуться в обычный режим без введения кода.

VK Видео продолжает расширять свою библиотеку, добавляя контент от крупных киностудий, таких как «Союзмультфильм» и «Мельница». В будущем ожидается еще больше нового детского контента.