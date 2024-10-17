VK Видео запустил «Детский режим» для безопасного просмотра контента

Опубликовано 17 октября 2024, 11:001 мин.
VK Видео запустил «Детский режим» для безопасного просмотра контентаНовая функция доступна на Smart TV и Android TV
В VK Видео появилась новая функция «Детский режим», которая предоставляет доступ только к безопасной библиотеке обучающего и развлекательного контента для детей. Уже доступная в бета-версии на Smart TV и Android TV, эта опция помогает родителям быть уверенными в безопасности просмотра.
© VK Видео
В «Детском режиме» дети могут легко находить любимые мультфильмы, образовательные видео, а также контент от популярных блогеров. Для детей от 0 до 12 лет контент подобран вручную и прошел тщательную проверку. Безопасный поиск позволяет находить только проверенные видео, исключая ненужные результаты.
Для активации режима требуется установить PIN-код, который защитит профиль от нежелательных изменений. Даже при перезагрузке приложения дети не смогут вернуться в обычный режим без введения кода.
VK Видео продолжает расширять свою библиотеку, добавляя контент от крупных киностудий, таких как «Союзмультфильм» и «Мельница». В будущем ожидается еще больше нового детского контента.