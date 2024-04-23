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В России
Опубликовано 23 апреля 2024, 22:50
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VK запустил литературный проект на базе соцсетей

Для популяризации чтения
В пресс-службе VK сообщили, что компания запустила новый литературный проект, ориентированный на молодое поколение и призванный популяризировать чтение среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Современные произведения будут доступны в формате историй, а также на цифровых полках.
VK запустил литературный проект на базе соцсетей

© Ferra.ru

В рамках проекта #ЛитературныйДневник писатели, издательства и библиотеки разместят свои произведения в соцсетях, включая новые форматы публикаций — «Истории» и «Моменты». В числе участников проекта — Российская государственная библиотека, издательства Литрес, АСТ и Masters, а также современные писатели, отметили в пресс-службе.

В рамках «Литературного челленджа» пользователи соцсети смогут поделиться своими литературными предпочтениями и опытом чтения, соревнуясь за призы. Пять самых активных участников будут награждены в конце каждого месяца.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева отметила, что новый проект адаптирован к современным реалиям и призван привлечь внимание молодежи к чтению, предлагая им привычные форматы в социальных сетях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#vk
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#чтение
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#социальные сети