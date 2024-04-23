VK запустил литературный проект на базе соцсетей

В рамках проекта #ЛитературныйДневник писатели, издательства и библиотеки разместят свои произведения в соцсетях, включая новые форматы публикаций — «Истории» и «Моменты». В числе участников проекта — Российская государственная библиотека, издательства Литрес, АСТ и Masters, а также современные писатели, отметили в пресс-службе.

В рамках «Литературного челленджа» пользователи соцсети смогут поделиться своими литературными предпочтениями и опытом чтения, соревнуясь за призы. Пять самых активных участников будут награждены в конце каждого месяца.

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева отметила, что новый проект адаптирован к современным реалиям и призван привлечь внимание молодежи к чтению, предлагая им привычные форматы в социальных сетях.