VK запустил платформу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом

Одним из первых доступных проектов на OpenVK является платформа Tarantool, предназначенная для создания высоконагруженных приложений. Эта система используется многими крупными компаниями для обеспечения надежности и скорости своих сервисов. Также в открытом доступе можно найти систему визуализации данных для мониторинга StatsHouse и дизайн-систему VKUI для создания удобных интерфейсов.

По словам Сергея Ляджина, технического директора бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK, инициатива OpenVK направлена на обмен знаниями и опытом между профессионалами ИТ-отрасли. Платформа помогает поддерживать и развивать сообщество разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам.

Кроме того, на платформе представлены модели искусственного интеллекта, включая модель для синтеза речи, которая позволяет нейросетям создавать более естественные и эмоционально насыщенные голосовые озвучки текста.