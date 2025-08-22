Входящая в Ростех ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолёта

Согласно патенту, новый самолёт демонстрирует на 3% меньшие непосредственные и на 6% меньшие прямые эксплуатационные расходы по сравнению с американским Dreamliner. На кресло-километр он превосходит B787-9 на 11-13% по непосредственным и на 15-17% по прямым затратам.

ШФДМС рассчитан на перелёты до 13 600, 12 000 и 10 300 километров в трёхклассной компоновке с вместимостью до 281 пассажира. Планируются укороченная и удлинённая версии на 240 и 320 мест соответственно.

Патентная заявка была подана 30 декабря 2024 года. В ноябре 2024 года глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что России нужен собственный широкофюзеляжный самолёт для международных рейсов, сроки создания — после 2030 года.