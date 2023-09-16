Вконтакте и «СберАвто» запустили дистанционную оценку авто через приложение

Для оценки не надо скачивать отдельное приложение, а достаточно войти в него через Вконтакте, благодаря этому у каждого жителя страны есть возможность узнать рыночную стоимость своего авто.

Чтобы оценить авто, в приложении нужно указать регион, пробег машины, а также его госномер либо VIN, далее приложение анализирует предложения на похожие модели на автомобильных сайтах. Жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти можно подать заявку на выездной осмотр, почти в любую точку города.

В «СберАвто» к выкупу подлежат легковые авто с левым расположением руля, в исправном состоянии и пробегом до 350 тысяч километров.