Опубликовано 16 июля 2026, 17:221 мин.
«Вкусно — и точка» создаст собственное ПОКомпания увеличит инвестиции в собственные технологии
Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» направляет большую часть прибыли на развитие бизнеса. Генеральный директор компании Олег Пароев в беседе с ТАСС рассказал, что средства инвестируются в строительство новых предприятий быстрого обслуживания (ПБО), создание собственного программного обеспечения, развитие IT-инфраструктуры и концепции «ресторана будущего».
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По его словам, наиболее крупные вложения приходятся на открытие новых ПБО. В среднем сеть запускает около 50 новых предприятий ежегодно. Также компания регулярно модернизирует уже работающие рестораны.
Отдельным направлением остаются цифровые технологии. «Вкусно — и точка» разрабатывает собственное ПО, совершенствует цифровые платформы и сервисы с расчетом на долгосрочное развитие. Кроме того, компания инвестирует в сотрудников, направляя сотни миллионов рублей в год на обучение, образовательные цифровые платформы и повышение заработной платы. Также продолжается развитие проектов, объединенных концепцией «ресторана будущего».