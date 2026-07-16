По его словам, наиболее крупные вложения приходятся на открытие новых ПБО. В среднем сеть запускает около 50 новых предприятий ежегодно. Также компания регулярно модернизирует уже работающие рестораны.

Отдельным направлением остаются цифровые технологии. «Вкусно — и точка» разрабатывает собственное ПО, совершенствует цифровые платформы и сервисы с расчетом на долгосрочное развитие. Кроме того, компания инвестирует в сотрудников, направляя сотни миллионов рублей в год на обучение, образовательные цифровые платформы и повышение заработной платы. Также продолжается развитие проектов, объединенных концепцией «ресторана будущего».