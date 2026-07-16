В России
Опубликовано 16 июля 2026, 17:22
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«Вкусно — и точка» создаст собственное ПО

Компания увеличит инвестиции в собственные технологии
Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» направляет большую часть прибыли на развитие бизнеса. Генеральный директор компании Олег Пароев в беседе с ТАСС рассказал, что средства инвестируются в строительство новых предприятий быстрого обслуживания (ПБО), создание собственного программного обеспечения, развитие IT-инфраструктуры и концепции «ресторана будущего».
«Вкусно — и точка» создаст собственное ПО

© Ferra.ru

По его словам, наиболее крупные вложения приходятся на открытие новых ПБО. В среднем сеть запускает около 50 новых предприятий ежегодно. Также компания регулярно модернизирует уже работающие рестораны.

Отдельным направлением остаются цифровые технологии. «Вкусно — и точка» разрабатывает собственное ПО, совершенствует цифровые платформы и сервисы с расчетом на долгосрочное развитие. Кроме того, компания инвестирует в сотрудников, направляя сотни миллионов рублей в год на обучение, образовательные цифровые платформы и повышение заработной платы. Также продолжается развитие проектов, объединенных концепцией «ресторана будущего».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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