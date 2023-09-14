Владельцы электромобилей в Татарстане получат налоговые льготы с 2024 года

Владельцы электромобилей в Татарстане получат налоговые льготы с 2024 годаЗаконопроект освобождает владельцев автомобилей и других видов транспорта, оснащенных только электрическими двигателями
Госсовет Татарстана принял законопроект о том, что владельцы электрокаров получат налоговые льготы с 1 января 2024 года.
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Законопроект о внесении изменений в статью 6 республиканского закона о транспортном налоге был принят сегодня на заседании Государственного совета в первом чтении и в целом. Законопроект предоставляет льготу по транспортному налогу владельцам транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями.
Законопроект освобождает владельцев автомобилей и других видов транспорта, оснащенных только электрическими двигателями от уплаты налога на транспорт с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года. А с 1 января 2029 года документом предоставляется 50% скидки от налоговых ставок, рассказала пресс-служба со ссылкой на депутата Ильдара Шамилова.