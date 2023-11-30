Владимир Путин посетил инновационный центр по робототехнике в "Сириусе"

Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, отметил, что центр представляет роботов, разработанных совместно с Росатомом. Планируется их использование в областях, где радиация может представлять угрозу для людей, перекладывая на машины больше функций.

Линия роботизированного производства топлива - один из ключевых элементов центра. Универсальные и транспортные роботы находят применение в различных отраслях, включая медицину и фармацевтику. Эксперты утверждают, что это оборудование может стать востребованным и в других отраслях.