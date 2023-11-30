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12:52, 30 ноября 2023
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Владимир Путин посетил инновационный центр по робототехнике в "Сириусе"

Там представлены роботы разработанных совместно с Росатомом

Президент России, Владимир Путин, провел рабочую встречу в учебно-экспериментальном центре "Прорыв Сириус", посвященном робототехнике. Аккомпанировал главу государства руководитель образовательного центра, Елена Шмелева. Она подчеркнула, что проект является инновационным вариантом автоматизированного производства, превосходящим зарубежные аналоги по характеристикам, пишет ТАСС.

Владимир Путин посетил инновационный центр по робототехнике в "Сириусе"

© Ferra.ru

Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, отметил, что центр представляет роботов, разработанных совместно с Росатомом. Планируется их использование в областях, где радиация может представлять угрозу для людей, перекладывая на машины больше функций.

Линия роботизированного производства топлива - один из ключевых элементов центра. Универсальные и транспортные роботы находят применение в различных отраслях, включая медицину и фармацевтику. Эксперты утверждают, что это оборудование может стать востребованным и в других отраслях.

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