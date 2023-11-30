Владимир Путин посетил инновационный центр по робототехнике в "Сириусе"Там представлены роботы разработанных совместно с Росатомом
Президент России, Владимир Путин, провел рабочую встречу в учебно-экспериментальном центре "Прорыв Сириус", посвященном робототехнике. Аккомпанировал главу государства руководитель образовательного центра, Елена Шмелева. Она подчеркнула, что проект является инновационным вариантом автоматизированного производства, превосходящим зарубежные аналоги по характеристикам, пишет ТАСС.
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Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, отметил, что центр представляет роботов, разработанных совместно с Росатомом. Планируется их использование в областях, где радиация может представлять угрозу для людей, перекладывая на машины больше функций.
Линия роботизированного производства топлива - один из ключевых элементов центра. Универсальные и транспортные роботы находят применение в различных отраслях, включая медицину и фармацевтику. Эксперты утверждают, что это оборудование может стать востребованным и в других отраслях.