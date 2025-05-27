Владимир Путин заявил о необходимости активного перехода на отечественное ПО

По словам главы государства, использование иностранного софта в экономике оказалось уязвимым местом. Поэтому стратегия теперь — увеличить долю российского ПО во всех сферах, начиная с госуправления и заканчивая частным сектором. Такой курс выбран как приоритетный для государства и будет последовательно реализовываться.

Ранее стало известно, что в России активно реализуются свыше 140 проектов, направленных на разработку отечественного программного обеспечения (ПО) для промышленности. Работы ведутся в рамках индустриальных центров компетенций, которые создавались с целью поддержки российских разработчиков и замещения иностранных решений, покинувших рынок.