Владимир Путин заявил о необходимости активного перехода на отечественное ПО

Опубликовано 27 мая 2025, 15:391 мин.
Владимир Путин заявил о необходимости активного перехода на отечественное ПООсобенно в госсекторе
Россия усилит переход на отечественное программное обеспечение (ПО), особенно в государственных структурах. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, подчеркнув, что этот вопрос остается одним из ключевых для страны после 2022 года.
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По словам главы государства, использование иностранного софта в экономике оказалось уязвимым местом. Поэтому стратегия теперь — увеличить долю российского ПО во всех сферах, начиная с госуправления и заканчивая частным сектором. Такой курс выбран как приоритетный для государства и будет последовательно реализовываться.
Ранее стало известно, что в России активно реализуются свыше 140 проектов, направленных на разработку отечественного программного обеспечения (ПО) для промышленности. Работы ведутся в рамках индустриальных центров компетенций, которые создавались с целью поддержки российских разработчиков и замещения иностранных решений, покинувших рынок.