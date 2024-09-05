Владивосток внедрит ИИ для мониторинга городской инфраструктуры

Опубликовано 05 сентября 2024, 18:481 мин.
Владивосток внедрит ИИ для мониторинга городской инфраструктурыГород будет использовать инновации для повышения энергоэффективности
Администрация Владивостока и Сбербанк заключили соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в мониторинг городской инфраструктуры. В рамках соглашения планируется автоматизация зданий и повышение энергоэффективности с использованием передовых технологий.
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Соглашение было подписано между мэром Владивостока Константином Шестаковым и заместителем председателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым. Основное внимание уделено применению искусственного интеллекта для прогнозирования параметров работы инженерных систем и снижения потребления энергоресурсов. Что может помочь минимизировать углеродный след и повысить экологичность городской инфраструктуры.
Также, в рамках соглашения, планируется интеграция диспетчерских служб муниципальных районов Владивостока в единые системы мониторинга для эффективного управления разными авариями и инцидентами в ЖКХ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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