Владивосток внедрит ИИ для мониторинга городской инфраструктуры

Соглашение было подписано между мэром Владивостока Константином Шестаковым и заместителем председателя правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым. Основное внимание уделено применению искусственного интеллекта для прогнозирования параметров работы инженерных систем и снижения потребления энергоресурсов. Что может помочь минимизировать углеродный след и повысить экологичность городской инфраструктуры.

Также, в рамках соглашения, планируется интеграция диспетчерских служб муниципальных районов Владивостока в единые системы мониторинга для эффективного управления разными авариями и инцидентами в ЖКХ.