Власти Липецкой области планируют расширить особую экономическую зону

Власти Липецкой области планируют расширить особую экономическую зонуРешение ожидается до конца года
Замгубернатор Роман Петрухин подтвердил, что решение о включении территории Липецкого тракторного завода (ЛТЗ) в ОЭЗ "Липецк" ожидается до конца 2023 года. Это расширение предполагает создание машиностроительного кластера и центра подготовки специалистов на стоимость около 2 млрд рублей, пишет ТАСС.
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В планах создании сельскохозяйственного машиностроительного кластера с участием белорусского холдинга "Амкодор", который планирует запустить производство сельхозтехники на ЛТЗ к концу 2024 года.
Помимо этого, заявлено о строительстве мультифункционального научно-технологического центра для подготовки специалистов машиностроительной сферы. Этот проект запланирован на реализацию после утверждения расширенной экономической зоны, примерно к 2025-2026 годам. Стоимость проекта оценивается на уровне 2 млрд рублей.
Эти шаги позволят укрепить машиностроительный сектор и создать новые рабочие места в регионе.