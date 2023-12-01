Власти Липецкой области планируют расширить особую экономическую зону

В планах создании сельскохозяйственного машиностроительного кластера с участием белорусского холдинга "Амкодор", который планирует запустить производство сельхозтехники на ЛТЗ к концу 2024 года.

Помимо этого, заявлено о строительстве мультифункционального научно-технологического центра для подготовки специалистов машиностроительной сферы. Этот проект запланирован на реализацию после утверждения расширенной экономической зоны, примерно к 2025-2026 годам. Стоимость проекта оценивается на уровне 2 млрд рублей.

Эти шаги позволят укрепить машиностроительный сектор и создать новые рабочие места в регионе.