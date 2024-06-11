Власти обязали оснащать парковки для электрокаров зарядками в Москве

Инициатива, внесенная в рамках закона «Об организации дорожного движения в РФ», расширяет обязанности властей по созданию таких парковок. В соответствии с законопроектом, на федеральных территориях и в городах федерального значения должны быть предусмотрены места для электромобилей с соответствующей инфраструктурой.

Кроме того, предложения закона направлены на расширение полномочий государственных органов в области организации дорожного движения, включая управление автомобильными дорогами федерального значения и мониторинг соблюдения правил дорожного движения.

Законопроект второй раз рассмотрен Госдумой и в случае принятия может стать важным шагом в развитии инфраструктуры для электромобилей, усиливая их привлекательность для автовладельцев и способствуя уменьшению выбросов вредных веществ.