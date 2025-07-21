Власти призвали ускорить внедрение ИИ в экономику и регионы России

Опубликовано 21 июля 2025, 14:291 мин.
Власти призвали ускорить внедрение ИИ в экономику и регионы РоссииПравительство хочет масштабировать региональные разработки
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил о необходимости более активно внедрять технологии искусственного интеллекта (ИИ) в разных сферах жизни страны. По его словам, пора переходить от обсуждений к реальным действиям, чтобы ИИ начал приносить ощутимую пользу экономике.
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Во время визита в Новосибирск он подчеркнул, что автоматизация и ИИ позволяют избавляться от рутинных процессов, освобождая ресурсы и упрощая работу специалистов. Это особенно актуально в условиях стремительного технологического развития.
Одной из задач правительства в этой сфере Григоренко назвал поддержку региональных инициатив и перенос успешных решений на федеральный уровень. По его мнению, многие субъекты уже внедряют ИИ в практику, и теперь важно масштабировать эти наработки по всей стране.