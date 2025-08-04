Власти Саратовской области перейдут на мессенджер Max

Переход затронет все ведомства, муниципальные структуры и подразделения правительства. Им поручено завершить процесс в течение одной недели. Основная цель — использовать отечественную платформу для делового общения.

В дальнейшем планируется не только вести переписки через Max, но и организовывать с его помощью публичную коммуникацию.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области планируют сделать мессенджер Max основной платформой для официальных уведомлений граждан. Как сообщил и.о. министра цифрового развития региона Алексей Алехин, это поможет в борьбе с мошенничеством и упростит получение государственных услуг.