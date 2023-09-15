Власти Тывы инвестируют 20 млрд рублей в производство по добыче лития

Глава Республики Тыва Владислава Ховалыг в беседе с Тасс сообщил, что власти региона инвестируют 20 млрд рублей в производство по добыче лития.

Производство будет в Эрзинском районе республики, где находится Тастыгское месторождение. Запасы лития на месторождении составляют около 596 тыс. тонн. Власти планируют инвестировать в производство до 2026 года.