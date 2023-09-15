Власти Тывы инвестируют 20 млрд рублей в производство по добыче лития

Власти Тывы инвестируют 20 млрд рублей в производство по добыче литияПроизводство создаст одну тысячу рабочих мест
Глава Республики Тыва Владислава Ховалыг в беседе с Тасс сообщил, что власти региона инвестируют 20 млрд рублей в производство по добыче лития.
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Глава Республики Тыва Владислава Ховалыг в беседе с Тасс сообщил, что власти региона инвестируют 20 млрд рублей в производство по добыче лития.
Производство будет в Эрзинском районе республики, где находится Тастыгское месторождение. Запасы лития на месторождении составляют около 596 тыс. тонн. Власти планируют инвестировать в производство до 2026 года.
Производство на этом месторождении будет крупнейшим налогоплательщиком в республике. Объем капитальных вложений в него составит не менее 20 млрд рублей до 2026 года.
Также Владислав Ховалыг добавил, что производство создаст около одной тысячи рабочих мест и около 70 % рабочих мест будет составлять местное население.