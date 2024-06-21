ВМФ России получит аппарат «последнего вдоха» для спасения летчиков

Опубликовано 21 июня 2024, 16:47
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ВМФ России получит аппарат «последнего вдоха» для спасения летчиковПри крушении падении в воду
Специалисты судостроительной корпорации «Ак Барс» разрабатывают отечественный аппарат «последнего вдоха» для Военно-морского флота России. Этот прибор предназначен для спасения летчиков морской авиации при крушении и падении в воду, предоставляя им жизненно важные дополнительные секунды для выхода из кабины или освобождения от парашюта.
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Разработка базируется на иностранном аналоге, который был привезен и модифицирован в России. «Ак Барс» уже завершил рабочую документацию и готов к серийному производству. Аппарат представляет собой баллон с воздухом под давлением 200 атмосфер, обеспечивающий 7−10 вдохов, что может спасти жизнь в критической ситуации.
В условиях закрытых каналов поставок аналогичной импортной продукции, создание отечественного аппарата приобретает особую важность для обеспечения безопасности морской авиации.