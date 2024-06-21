ВМФ России получит аппарат «последнего вдоха» для спасения летчиков

Разработка базируется на иностранном аналоге, который был привезен и модифицирован в России. «Ак Барс» уже завершил рабочую документацию и готов к серийному производству. Аппарат представляет собой баллон с воздухом под давлением 200 атмосфер, обеспечивающий 7−10 вдохов, что может спасти жизнь в критической ситуации.

В условиях закрытых каналов поставок аналогичной импортной продукции, создание отечественного аппарата приобретает особую важность для обеспечения безопасности морской авиации.