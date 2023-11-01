Внедрение ИИ в медицину снизят потребность в личном посещении врачей

Цифровая трансформация сферы здравоохранения и использование технологий искусственного интеллекта позволяют в некоторых случаях заменить очные визиты к врачу на виртуальное обслуживание. Также внедрение цифровых сервисов, таких как телемедицинские консультации, чат-боты, симптомчекеры и другие, помогает снизить нагрузку на медицинские организации, что актуально в условиях кадрового дефицита и высокой нагрузки на медицинских работников, отмечает Гусев.

Гусев добавил, что использование цифровых технологий значительно повышает качество и эффективность работы медицинского персонала. Системы искусственного интеллекта помогают врачам в диагностике, прогнозировании результатов и рекомендации лечения, а также обеспечивают быстрый анализ медицинских данных в реальном времени.