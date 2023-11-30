Внедрения "Госуслуг" в качестве альтернативы паспорту начнется в 2024 году

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации в Минцифре, Дмитрий Дубынин, подчеркнул, что внедрение сервиса будет вводиться поэтапно, предоставляя рынку время на подготовку. Работа над проектом постановления, определяющего сферы применения "Госуслуг" для подтверждения личности, уже ведется в Минцифры совместно с другими ведомствами.

Предварительные сроки тестирования данного сервиса показывают, что в РЖД посадка пассажиров с использованием "Госуслуг" может стартовать уже в апреле 2024 года, а "Сбербанк" планирует начать прием данных из приложения в своих офисах того же года. Если результаты окажутся успешными, список ситуаций, где возможно использование этого сервиса, может значительно расшириться.