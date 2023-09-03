Во дворах Подмосковья за чистоту стал отвечать ИИ

Во дворах Подмосковья за чистоту стал отвечать ИИУже в 44 округах Московской области
Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник рассказала, что нейросеть через камеры «Безопасного региона» контролирует чистоту общественных мест в Московской области.
В 44 округах Московской области «умные» технологии следят за чистотой дворов. В дальнейшем они заработают во всех муниципалитетах. Искусственный интеллект уже научился находить граффити, смёт, листовки, мусор, ямы и нерабочие фонари.
Работа нейросети происходит так: она делает кадр с нарушением, отмечает адрес камеры, муниципалитет, время и вид нарушения. Эта информация направляется ответственному в управляющую компанию или администрацию. Сотрудник выезжает на место, фиксирует нарушение и устраняет его c дальнейшим фотоотчетом в специальное приложение, либо опровергает факт нарушения.
По словам Куртяник, уже более 1,5 тысячи камер «Безопасного региона» контролируют чистоту общественных мест.