Во дворах Подмосковья за чистоту стал отвечать ИИ

Работа нейросети происходит так: она делает кадр с нарушением, отмечает адрес камеры, муниципалитет, время и вид нарушения. Эта информация направляется ответственному в управляющую компанию или администрацию. Сотрудник выезжает на место, фиксирует нарушение и устраняет его c дальнейшим фотоотчетом в специальное приложение, либо опровергает факт нарушения.

По словам Куртяник, уже более 1,5 тысячи камер «Безопасного региона» контролируют чистоту общественных мест.