Во Владимире начнут производить сенсоры для ИИ

В лаборатории ученые будут использовать технологию лазерного изготовления сенсоров на основе синтетических алмазов, стремясь объединить их в сеть с элементами ИИ. Новая технология позволит уменьшить ошибки измерений, обусловленные внешними факторами и изменениями точности работы сенсоров со временем, отметили в пресс-службе.

Проект реализуется в сотрудничестве с Центром естественно-научных исследований Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН. Исследования будут проводиться с использованием лазерных установок, создающих сложные трехмерные структуры внутри синтетических алмазов для повышения точности датчиков.