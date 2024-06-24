Во Владимире начнут производить сенсоры для ИИ

Опубликовано 24 июня 2024, 22:00
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Во Владимире начнут производить сенсоры для ИИПроект по развитию рассчитан на три года
В пресс-службе Владимирского государственного университета (ВлГУ) сообщили, что вуз в 2024 году запустит лабораторию «Оптическая диагностика и модификация алмазных материалов», где будут разрабатывать датчики и высокочувствительные сенсоры для систем искусственного интеллекта (ИИ). Проект по развитию рассчитан на три года, с бюджетом более 48 млн рублей.
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В лаборатории ученые будут использовать технологию лазерного изготовления сенсоров на основе синтетических алмазов, стремясь объединить их в сеть с элементами ИИ. Новая технология позволит уменьшить ошибки измерений, обусловленные внешними факторами и изменениями точности работы сенсоров со временем, отметили в пресс-службе.
Проект реализуется в сотрудничестве с Центром естественно-научных исследований Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН. Исследования будут проводиться с использованием лазерных установок, создающих сложные трехмерные структуры внутри синтетических алмазов для повышения точности датчиков.