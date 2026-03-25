Во Владимире создали сенсоры на основе карбина для обнаружения токсичных газов

Карбин представляет собой одномерную форму углерода, в которой атомы выстроены в цепь. Материал обладает настраиваемыми электронными свойствами и высокой химической активностью. Датчики нацелены на выявление промышленных загрязнителей: диоксида азота, сероводорода и аммиака.

Сенсоры эффективны в диапазоне температур от комнатной до плюс 50 градусов без дополнительной термостабилизации. Энергопотребление устройств планируется снизить настолько, что для работы будет достаточно обычной батарейки типа ААА. Обработку сигналов обеспечат модели машинного обучения.

Лабораторные образцы уже созданы и протестированы. Следующий этап отработать технологию производства.