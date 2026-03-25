Опубликовано 25 марта 2026, 18:04
Во Владимире создали сенсоры на основе карбина для обнаружения токсичных газов

Новые датчики смогут улавливать одну молекулу опасного вещества
Во Владимирском государственном университете (ВлГУ) разрабатывают газовые сенсоры на основе тонких пленок карбина. Руководитель проекта Алексей Кучерик сообщил, что устройства способны обнаруживать токсичные вещества в концентрации до одной молекулы на миллиард молекул окружающего воздуха. Это первый в мире проект подобных сенсоров, пишет ТАСС.
Во Владимире создали сенсоры на основе карбина для обнаружения токсичных газов

Карбин представляет собой одномерную форму углерода, в которой атомы выстроены в цепь. Материал обладает настраиваемыми электронными свойствами и высокой химической активностью. Датчики нацелены на выявление промышленных загрязнителей: диоксида азота, сероводорода и аммиака.

Сенсоры эффективны в диапазоне температур от комнатной до плюс 50 градусов без дополнительной термостабилизации. Энергопотребление устройств планируется снизить настолько, что для работы будет достаточно обычной батарейки типа ААА. Обработку сигналов обеспечат модели машинного обучения.

Лабораторные образцы уже созданы и протестированы. Следующий этап отработать технологию производства.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
