В России
Опубликовано 27 июня 2025, 23:21
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Во Владимирской области будут выпускать роботов для пищевой промышленности

Компания «Аби» вложит 125 млн рублей в разработку
Российская компания «Аби», специализирующаяся на производстве мясной продукции, планирует создать серию роботизированных комплексов для использования на пищевых предприятиях. Первая партия из семи роботов должна быть готова к 2026 году.
Во Владимирской области будут выпускать роботов для пищевой промышленности

© Ferra.ru

Проект станет частью второго этапа инвестиционной программы, на которую компания направит 125 миллионов рублей. Эти средства пойдут на развитие собственного инжинирингового центра и производство оборудования, способного заменить импортные аналоги.

Уже в 2024 году «Аби» основала дочернюю структуру «Аби инжиниринг». Ее задача — разработка и выпуск технических решений и компонентов для производственных нужд компании.

Часть проекта включает создание двух типов упаковочных комплексов: один предназначен для автоматической укладки колбасной продукции в короба, второй — для формирования паллет перед транспортировкой. Внедрение таких решений должно повысить уровень автоматизации на предприятиях и улучшить устойчивость производственных процессов.

Компания рассчитывает, что активное сотрудничество с российскими научными и образовательными организациями поможет ускорить внедрение передовых технологий.