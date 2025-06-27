Во Владимирской области будут выпускать роботов для пищевой промышленности

Проект станет частью второго этапа инвестиционной программы, на которую компания направит 125 миллионов рублей. Эти средства пойдут на развитие собственного инжинирингового центра и производство оборудования, способного заменить импортные аналоги.

Уже в 2024 году «Аби» основала дочернюю структуру «Аби инжиниринг». Ее задача — разработка и выпуск технических решений и компонентов для производственных нужд компании.

Часть проекта включает создание двух типов упаковочных комплексов: один предназначен для автоматической укладки колбасной продукции в короба, второй — для формирования паллет перед транспортировкой. Внедрение таких решений должно повысить уровень автоматизации на предприятиях и улучшить устойчивость производственных процессов.

Компания рассчитывает, что активное сотрудничество с российскими научными и образовательными организациями поможет ускорить внедрение передовых технологий.