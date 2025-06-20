Во Владивостоке началось серийное производство дронов

К концу 2025 года предприятие планирует выйти на полную мощность — до тысячи дронов в месяц. Производить будут разные типы беспилотников, в том числе для логистики, сельского хозяйства и мониторинга инфраструктуры.

Проект получил статус резидента Свободного порта, что обеспечило налоговые льготы и помощь в организационных вопросах. Благодаря этому запуск удалось реализовать в короткие сроки. Сейчас перед предприятием стоит задача нарастить объемы и стабилизировать производство.

По словам представителей КРДВ, развитие таких производств важно как для оборонной промышленности, так и для гражданской экономики. Оно способствует созданию новых рабочих мест и формированию спроса на инженерные специальности.