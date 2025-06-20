Во Владивостоке началось серийное производство дронов

Опубликовано 20 июня 2025, 12:121 мин.
Во Владивостоке началось серийное производство дроновК концу года году будут выпускать 1000 аппаратов в месяц
Во Владивостоке стартовало серийное производство беспилотных летательных аппаратов. Новый завод открыл резидент Свободного порта Владивосток. Проект реализуется при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
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К концу 2025 года предприятие планирует выйти на полную мощность — до тысячи дронов в месяц. Производить будут разные типы беспилотников, в том числе для логистики, сельского хозяйства и мониторинга инфраструктуры.
Проект получил статус резидента Свободного порта, что обеспечило налоговые льготы и помощь в организационных вопросах. Благодаря этому запуск удалось реализовать в короткие сроки. Сейчас перед предприятием стоит задача нарастить объемы и стабилизировать производство.
По словам представителей КРДВ, развитие таких производств важно как для оборонной промышленности, так и для гражданской экономики. Оно способствует созданию новых рабочих мест и формированию спроса на инженерные специальности.