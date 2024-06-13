Во Владивостоке открыли новую мастерскую для обучения операторов БПЛА

Во Владивостоке открыли новую мастерскую для обучения операторов БПЛА37 студентов уже приступили к обучению
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На мастерскую выразил положительное мнение губернатор Приморья Олег Кожемяко. Оборудование новой мастерской и технические средства соответствуют всем требованиям образовательной программы и позволяют проводить государственную аттестацию.
Обучение включает дистанционное пилотирование различных типов БПЛА, обслуживание и эксплуатацию оборудования, а также работу с полезной нагрузкой и системами передачи информации.
Мастерская создана с целью подготовки специалистов для востребованных военных и экономических задач, связанных с беспилотной авиацией. Выпускники смогут найти работу в компаниях, занимающихся разработкой и производством БПЛА.
Директор колледжа Галина Попова отметила, что программа обучения предусматривает лицензирование специалистов по двум направлениям: беспилотное пилотирование и техническое обслуживание БПЛА.